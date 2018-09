Museumplicht

Maar als ik in Rome ben loop ik vier uur transpirerend door de Vaticaanse musea, Cairo kan niet worden verlaten zonder het Egyptisch Museum aan te doen en in Parijs moet ik natuurlijk naar het Louvre.

Wat is dat toch dat je je in buitenlandse steden soms bijna gedwongen voelt de plaatselijke cultuurtempels af te strepen? Heeft u dat ook? Zijn het verplichte nummers of ziet u juist reikhalzend uit naar de Hermitage? Terwijl u thuis bij het woord ‘schilderen’ misschien allereerst aan de dakkapel denkt?

Mijn buurvrouw bekende me vorige week dat ze in Venetië, bij het aanschouwen van de immense wachtrij voor de San Marco-basiliek, de rij de rij had gelaten en lekker op een mooie brug een ijsje was gaan eten. Ook het Dogenpaleis, zei ze bijna verontschuldigend, had ze links laten liggen. Want een boottocht door het Canal Grande liet toch vooral de grootsheid van de stad zien en was nog lekker koel ook, met die hitte.

Zelf heb ik naast musea heel wat kerken en moskeeën bezocht. Ik vond het mooi en interessant en heb er heus veel van opgestoken. Maar ik herinner me van Egypte vooral het varen op de Nijl en van Parijs die markt op zondagochtend, waar de omwonenden samen chansons gingen zingen en er een vrolijk dansje bij maakten.

Wat vindt u? Zijn musea in den vreemde een must voor u, en waarom, of waarom niet? Ben je een cultuurbarbaar als je liever lekker op een terrasje zit? Heeft u weleens tegen uw zin langs een rij kunstwerken gesjokt?

