Griekse premier noemt branden grootste ecologische ramp in jaren

Volgens de premier kampen brandweerlieden in het land dagelijks met ongeveer honderd branden. De situatie is inmiddels wat verbeterd, maar het gevaar is volgens Mitsotakis nog niet geweken. Dit omdat augustus al een warmere periode is waarin vaak natuurbranden uitbreken. „We hebben nog lastige dagen voor ons”, meent de minister-president.

Mitsotakis spreekt van een „klimaatcrisis” en zegt „grote veranderingen” te willen doorvoeren om klimaatverandering tegen te gaan.

In Griekenland is door de branden meer dan 90.000 hectare aan bos- en akkergebied in de as gelegd. De situatie is door regenval in de nacht van woensdag op donderdag wel wat verbeterd, maar door harde wind bij hoge temperaturen kunnen nog nieuwe branden ontstaan.