Tweede vluchtauto moord Rotterdam gevonden

Via het verhuurbedrijf is de identiteit van de huurder bekend, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de gebruiker was van de auto in die fatale nacht. De politie doet hiernaar nog onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Het slachtoffer zat op de avond van 28 augustus op het terras van een café aan de Prins Hendrikkade toen een auto stopte met meerdere personen erin. Ten minste één van hen stapte uit en schoot Basacki neer.

Direct na het incident vluchtte de schutter met de auto. De wagen werd later die avond brandend teruggevonden op de Nassauhaven. Volgens ooggetuigen was er nog een tweede auto bij betrokken, die er ook vandoor ging. Deze auto was uitgerust met een voertuigvolgsysteem, waardoor de politie het voertuig uiteindelijk kon achterhalen.

De politie toont dinsdag in Opsporing Verzocht de route die de auto heeft afgelegd.