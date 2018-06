Abe niet, parlementariërs wel naar monument

De bezoeken van politici aan het monument leiden altijd tot felle reacties in China en Zuid-Korea, omdat het voor die landen symbool staat voor het militaristische en nationalistische verleden van Japan. In 1978 zijn in Yasukuni in het geheim de resten bijgezet van 14 Japanners die na de oorlog wegens oorlogsmisdaden zijn terechtgesteld.

De conservatieve premier zei tegen verslaggevers dat hij wel een geldbedrag heeft overgemaakt voor de instandhouding van het gedenkteken. „Dit is een dag om voor vrede te bidden”, aldus Abe, die weigerde in te gaan op de vraag of hij op een ander moment naar Yasukuni gaat. Vorig jaar, toen hij nog geen premier was, ging hij wel naar het monument.

Een van de kabinetsleden die wel naar het monument gingen, was minister Yoshitaka Shindo van Binnenlandse Zaken. Hij zei dat hij als privépersoon de veteranen had herdacht.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wegens het bezoek van de twee kabinetsleden aan Yasukuni de Japanse ambassadeur in Peking ontboden. Volgens het ministerie „brengt het bezoek ernstige schade toe aan de gevoelens” van de mensen in China en andere Aziatische landen die in de oorlog het slachtoffer van Japan waren.