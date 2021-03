Kabinet: Horeca hoeft voorlopig niet te rekenen op opening terrassen

Vanavond overlegt een deel van het demissionaire kabinet met Koninklijke Horeca Nederland. Volgens De Jonge heeft het kabinet al wel data in gedachten waarop terrassen weer open zouden kunnen, maar zijn die nog niet aan de orde. Die data wil hij ook nog niet noemen. „Het virus heeft geen kalender. Het eerlijke verhaal is dat we in de derde golf zitten en die zit nog niet op de piek.”

Daarom wordt met de sector besproken wat de volgende stap zou kunnen zijn. Komend weekend volgt advies van experts over of dat überhaupt verantwoord kan. De Jonge heeft er nu een hard hoofd in. „Het epidemiologische beeld is helemaal niet zo goed. Daar heb je rekening mee te houden.” De coronaminister zegt wel dat terrassen openen ’een eerste stap zou kunnen zijn’.

Al levert dat volgens hem per definitie meer besmettingen op. „Mensen zeggen: bij mij zou het veilig kunnen. Ik geloof dat men het voorheen keurig deed. Maar besmettingen vinden plaats als er weer meer ontmoetingen komen, dat is een wetmatigheid.” Toch zegt de bewindsman niet alleen te kijken naar de besmettingscijfers. „Aan de andere kant klinkt de roep om versoepelingen, dat is lastig bij elkaar te brengen. Als je alleen maar ’njet’ zegt doet dat ook wat met de naleving.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt de vertwijfeling bij horeca-ondernemers te begrijpen over ’een situatie waarin perspectief nauwelijks aanwezig is’. Toch waarschuwt hij dat open eigen houtje de zaak openen wordt aangepakt. „Sommige zaken zijn open gegaan, daar is op gehandhaafd. Tegen winkels is ook gezegd: nu dicht en anders forse boetes. Als we dat allemaal gaan doen komt er alleen maar een neerwaartse spiraal.”

Volgens de justitieminister is het draagvlak desondanks nog hoog. „En de naleving ook. Het levert wel meer vertwijfeling op, daarom moeten we kijken naar perspectief.” Het demissionaire kabinet wil maandag besluiten over mogelijke versoepelingen voor de horeca.