Man zaagt eigen arm af

De man kwam met zijn arm in de zaag terecht en verloor zijn ledemaat. Gealarmeerde buurtbewoners waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man is daarna per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Over zijn identiteit is verder niets bekendgemaakt. Op Twitter prijst een buurtagent het kordate optreden van de omstanders.

