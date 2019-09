Iraanse vrouw (30) die zichzelf in brand stak overleden

Sahar Khodayari staat op sociale media bekend als „the blue girl” vanwege de clubkleuren van haar favoriete team Esteghlal uit hoofdstad Teheran. In maart werd ze gearresteerd toen ze naar een wedstrijd van haar club in het Azadi-stadion wilde. Na drie dagen in hechtenis te hebben gezeten, werd ze op borgtocht vrijgelaten. De voetbalfan werd vanwege haar actie aangeklaagd voor het ‘verkeerd dragen van een hijab’ en ‘het beledigen van agenten’.

Haar zaak zou afgelopen week dienen, maar werd uitgesteld. Toen ze bij de rechtbank naar verluidt vernam dat ze een half tot twee jaar gevangenisstraf kan krijgen, stak ze zichzelf buiten in brand. Ze overleed vervolgens in het ziekenhuis. Negentig procent van haar lichaam was door brandwonden aangetast. De vrouw deed verschillende (taal)studies aan de universiteit.

Ophef

De gebeurtenissen hebben op sociale media tot grote verontwaardiging geleid. Daar wordt haar verhaal massaal gedeeld. Veel mensen vinden dat Iran door de internationale voetbalorganisatie FIFA moet worden geschorst.