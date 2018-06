Opstandelingen Afghanistan ontvoeren politica

De parlementariër is met haar drie dochters ontvoerd in een landelijk gebied in de provincie Ghazni, ten zuiden van de hoofdstad Kabul. De kinderen van Kakar zijn later bevrijd in een actie waarbij de NAVO-strijdmacht ISAF en de Afghaanse inlichtingendienst betrokken waren, maar van de politica ontbreekt nog ieder spoor. Volgens de politie eisen de ontvoerders de vrijlating van vier leden van de radicaalislamitische Taliban.

De laatste tijd zijn meer prominente vrouwen in Afghanistan het slachtoffer van geweld geworden. Vorige maand werd de belangrijkste vrouw bij de politie in de provincie Helmand vermoord. Vorige week overleefden senator Rooh Gul Hirzad en haar man een aanslag in Ghazni. Hun dochter kwam om.

IPU-voorzitter Abdelwahad Radi noemt het geweld tegen de vrouwelijke pioniers in het land ,,totaal onaanvaardbaar''. Hun werk is belangrijk en mag niet belemmerd worden, stelt hij. Een sterke vertegenwoordiging van vrouwen is volgens hem nodig om de situatie van de vrouwen in het land te kunnen verbeteren. ,,Hun stem moet niet verzwakt worden maar versterkt, zeker als zij een nieuwe generatie vrouwen willen inspireren politiek actief te worden en veranderingen tot stand te brengen.''