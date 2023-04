Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Joden vieren ondanks harde leven vol overtuiging het 75-jarig bestaan van Israël

Daphna, Amit, Ayala en Nathan Boosman. „Westerse landen steken hun kop in het zand.” Ⓒ Eigen foto

Het leven is hard en zwaar in Israël, maar de meeste Nederlandse Joden die er de afgelopen jaren naartoe trokken voelen zich er nog steeds thuis en peinzen er niet over om terug te keren naar Nederland. Zij laten zich niet afschrikken door de recente serie aanslagen en raketaanvallen en vieren komende week met trots de 75e verjaardag van hun nieuwe land.