Levensverwachting in VS weer gedaald

Het is het tweede jaar op rij dat de levensverwachting afneemt in de Verenigde Staten. Het cijfer staat inmiddels weer op niveau van 1996. Vooral inheemse Amerikanen worden zwaar getroffen. Hun levensverwachting daalde in 2021 naar 65, bijna twee jaar lager dan voorheen. Daarna noteerden witte Amerikanen de grootste daling van de levensverwachting. Zij verloren een jaar.

De levensverwachting in de VS vertoonde sinds het midden van de twintigste eeuw over het algemeen een stijgende lijn, schrijft de krant The Washington Post. De autoriteiten noteerden in 2019 nog een stijging, maar daarna begon de coronapandemie. Die heeft volgens gegevens die worden bijgehouden door de Johns Hopkins-universiteit meer dan een miljoen levens gekost in de VS.

Een onderzoeker van Universiteit van Princeton zegt tegen de krant dat het beeld vorig jaar eigenlijk veel beter had moeten zijn. „Er zijn ook landen waar de levensverwachting in 2021 hoger was dan voor de pandemie. Ze kregen in 2020 een klap, maar hadden dat in 2021 ruimschoots hersteld. Dat geldt niet voor ons.”

Nederlanders worden gemiddeld ouder dan Amerikanen

In Nederland worden inwoners gemiddeld ouder dan in de VS. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat mannen in 2021 bij geboorte een levensverwachting hadden van van 79,7 jaar. Bij vrouwen was dat 83 jaar. Ter vergelijking: in de VS ging het volgens het NCHS bij geboorte om 73,2 jaar voor mannen en 79,1 jaar voor vrouwen.

De landen waar mensen het oudst worden zijn met name te vinden in Oost-Azië en Europa. In Japan worden mensen het oudst, mannen hebben daar een levensverwachting van 81 jaar en vrouwen van 87 jaar. Andere landen waar de levensverwachting voor vrouwen én mannen boven de 80 ligt zijn Singapore, Zuid-Korea, Noorwegen, Australië, Zwitserland, IJsland, Israël, Italië en Malta. Wereldwijd is de levensverwachting voor mannen 70 jaar en voor vrouwen 75 jaar.