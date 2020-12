Denemarken verbiedt nertsenfokkerijen tot 2022

Denemarken liet alle fokkerijen ruimen, omdat op veel plekken het coronavirus was vastgesteld bij de dieren. In totaal werden er zo’n 15 miljoen nertsen geruimd, maar daar bleek achteraf de juridische basis voor te ontbreken. Dat kwam de regering op scherpe kritiek van het parlement te staan. Daarom is het verbod er gekomen.

Een gemuteerde vorm van het coronavirus ging in Denemarken over van nertsen op mensen. Het zou volgens Deense wetenschappers gaan om een iets mildere vorm dan de bekende variant. Het fokken blijft nu het hele jaar verboden uit angst voor het virus.

In Nederland zijn ook veel nertsenfokkerijen geruimd. Daar werden de lichamen van de dieren verbrand. In Denemarken zijn ze begraven. Afgelopen weekend werd besloten over zes maanden alle dieren op te graven en te verbranden, omdat de kadavers anders voor vervuiling van het water kunnen zorgen. Er wordt zes maanden gewacht om zeker te zijn dat de dieren het coronavirus niet meer kunnen overdragen.