Uitzonderlijk warm nieuwjaarsweekend eindigt met onweer, code geel in groot deel Nederland

Zondagavond trekken stevige buien over het land. Met name in de zuidelijke helft van Nederland kan het daarbij ook flink onweren. De buien kunnen fel uitpakken met hagel en zware windstoten tot 85 kilometer per uur. „Bij deze buien valt flink wat regen in korte tijd. Wie zondagavond met de fiets op pad moet raakt zonder regenkleding dan ook binnen een paar seconden doorweekt”, waarschuwt meteoroloog bij Weeronline yannick Damen. „Wateroverlast zoals we bij onweersbuien in de zomer zien en waarbij veel straten blank komen te staan, verwachten we niet.”

Zondagmiddag is het eerst overwegend droog en kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan 12 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. In de nacht werd het landelijke warmterecord al gebroken. Dit gebeurde voor de vierde dag op rij.

Code geel

De code geel, waarmee het KNMI mensen oproept alert te zijn, geldt voor Noord-Holland van 12.00 tot 15.00 uur, voor Friesland van 14.00 tot 16.00 uur en voor Zuid-Holland en Zeeland van 20.00 tot 23.00 uur. Voor Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is de waarschuwing van 21.00 uur tot middernacht van kracht.