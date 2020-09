Olifant Buba verlaat mogelijk binnenkort Nederland: ’Er zijn twee plekken in beeld’

In 2017 is besloten dat de dikhuid bij Circus Freiwald mocht blijven na een mislukte zoektocht naar een nieuw verblijf in Europa. Buba mocht niet meer optreden na het verbod op wilde dieren in circussen. De olifant werd al vrij snel een probleemgeval. Na een tijdelijk verblijf elders werd het dier depressief.

Dierenactivisten maken zich al jaren boos over de uitzonderingspositie voor Buba. Onlangs was er nog een demonstratie in Den Haag om het kabinet aan te sporen haast te maken in het Buba-dossier. De dierenpartij vroeg minister Schouten dinsdag om opheldering. De CU-bewindsvrouw liet weten dat het goed gaat met de olifant en dat er eerder sprake was van ‘een vorm van heimwee’.

Desondanks lijkt Buba binnenkort te moeten verkassen naar een ander land. „Er zijn op dit moment twee plekken in beeld. Een in Frankrijk en een in Denemarken”, zegt Schouten. „Momenteel wordt bezien wat de beste plek is.”