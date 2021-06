Opnieuw een variant, en opnieuw is er angst

Afgelopen zaterdag genoten badgasten in Albufeira, Portugal, van de zon. Maar een Nepalese variant bedreigt de vakanties in het land. Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM - Het Verenigd Koninkrijk begint zich net te realiseren dat de Indiase variant zo destructief nog niet is, of er is paniek in de Britse pers om weer een nieuwe variant: de Nepalese. Oh, en de Vietnamese. Wetenschappers zijn minder gepanikeerd, de Britten zelf denken vooral aan hun vakantie.