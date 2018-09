3 jaar cel voor schoppen dakloze man

Twee mannen van 20 en 22 jaar moeten 3 jaar de gevangenis in omdat ze vorig jaar september in Nijmegen een dakloze man tegen zijn lichaam en hoofd hebben geschopt. Volgens de rechtbank in Arnhem zijn de twee schuldig aan poging tot doodslag. Bovenop de 3 jaar celstraf heeft de rechter ze woensdag een voorwaardelijke straf van een jaar opgelegd.