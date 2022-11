Sneeuw in het noorden, dichte mist in het midden

Volgens het KNMI kan er lokaal tussen de 1 en 3 centimeter sneeuw blijven liggen. De sneeuwval kan zorgen voor gladde wegen en slechter zicht. In de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant is lokaal dichte mist aanwezig met zichten minder dan 200 meter. Waarschijnlijk blijven de zichten de gehele ochtend slecht.

Op sociale media worden vanuit de provincies diverse foto’s gedeeld met een laagje sneeuw op onder meer auto’s. Het zwaartepunt van de sneeuwval ligt zondagavond over de Noordoostpolder, een groot deel van Overijssel en het uiterste zuiden van de provincies Friesland en Drenthe. In Emmeloord konden zelfs al kleine sneeuwpoppen gebouwd worden.

Komende dagen

Maandag blijft het koud in Nederland. Volgens Weeronline varieert de middagtemperatuur van 2 of 3 graden in het noorden tot zo’n 8 graden in het zuiden van het land. „Ook kan mist voorkomen, vooral rond het IJsselmeer en in het oosten en noordoosten van het land. Er komen enkele buien voor, maar op veel plaatsen blijft het droog. Uit buien is in het noorden en oosten natte sneeuw mogelijk. In het midden, westen en zuiden valt gewoon regen. De wind is zwak of matig en waait uit zuidelijke richtingen”, schrijft Weeronline.

Dinsdag is het voorlopig gedaan met de kou. Dan wordt het 7 graden in het noorden tot 9 graden in Zeeland, volgens Weeronline. „Het is zwaar bewolkt met enkele buien. In de loop van de dag komt er ook wat ruimte voor de zon, vooral in de westelijke delen van het land. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden.”