Mexicanen: ’Wij zijn geen kolonisatoren’

KPN hoeft geen Mexicaanse stormloop te verwachten als het bod door Carlos Slim op het Nederlandse telecombedrijf slaagt. „Wij zijn geen kolonisatoren”, zegt financieel topman Carlos Garcia Moreno in Mexico-Stad. „América Móvil is een flexibele onderneming die overal werkt met lokaal personeel dat de markt en de concurrentie het beste kent.” Het Mexicaanse bedrijf brengt wél de intentie mee om aanzienlijk in het digitale netwerk te investeren. „Want dat hebben Europese bedrijven, zonder uitzondering, jaren laten versloffen.”