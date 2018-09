Geen link mishandelde paarden

De politie vindt het nog te vroeg om een link te leggen tussen de verminkte paarden in België en Nederland, schrijft het AD.

Eind juli werd in Loosbroek een paard met een mes mishandeld en in Berlicum heeft iemand een dier vaginaal verminkt. Er werden een soort ‘handtekeningen’ achtergelaten, maar die wijzen niet op dezelfde dader als de golf aan paardenmishandelingen in Belgisch Limburg, zegt de politie. Zelfs een connectie tussen de twee Nederlandse verminkingen noemt een woordvoerder voorbarig.

De Belgische politie is al jaren op zoek naar een zogenoemde paardenbeul.