SGP in Ridderkerk niet tevreden over de gemeentelijke aanpak van verloederde tuinen

Voor het zomerreces al werd een motie aangenomen van SGP-voorman Daan Kardol, waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen ’de lokale problematiek ten aanzien van verloederde tuinen te verkennen en een strategie te ontwikkelen die leidt tot concrete oplossingen’.

Het afdoeningsvoorstel van het college stemt Kardol ontevreden. „Het juridisch instrumentum is wel erg summier samengevat”, is zijn mening. Ook al juicht hij alle gemeentelijke projecten toe om verloederde tuinen aan te pakken, die aanpak is vrijblijvend. En het raadslid wil juist een stok om mee te slaan als mensen weigeren de tuin op orde te brengen.

„Er gebeurt al veel en de problematiek is niet in een woord te vangen, de problemen erachter kunnen breed zijn. Maar wij willen als SGP weten welke mogelijkheden er zijn om op te treden. De tuin bepaalt wel het hele straatbeeld.”

’Dit gaat verder dan verloedering van wat groen’

Volgens het college zijn ’juridische mogelijkheden beperkt’ om in te grijpen bij een verwilderde tuin. Via het Bouwbesluit zijn er weinig richtlijnen want daar gaat het ’om grotere overlastgevende factoren die de gezondheid kunnen schaden, zoals stank, verontreiniging en aanwezigheid van ongedierte’. „Dit gaat verder dan enkel verloedering van het groen”, constateert het college.

Dat gaat over de koopwoningen, maar bij huurwoningen is er ook niet veel mogelijk meent het gemeentebestuur. „Bewoners worden in ieder geval aangesproken als iets in hun tuin niet in orde is. De niet-kunners krijgen hulp, de niet-willers zijn lastiger aan te pakken. Tussen waarschuwen en de gang naar de kantonrechter zit verder geen maatregel.”

En als het al zover komt dan is dat schaars. „De kantonrechter kan ontbinding en ontruiming uitspreken of een gedragsaanwijzing geven. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.”

Het raadslid vindt die uitleg echter te mager. „Je kunt via de algemene plaatselijke verordening of de afvalstoffenheffing echt wel zaken regelen. Ik overweeg vervolgvragen om uit te laten zoeken in hoeverre deze zaken mogelijkheden bieden om verloederde tuinen aan te pakken.”

Kardol wil nette tuinen kunnen afdwingen. „Preventief is goed maar we moeten ook instrumenten inzetten als de aanpak achterblijft.” Volgens het raadslid zijn de ’aanknopingspunten’ voor een verloederde tuin als deze is verwilderd, er afval in ligt, en of er sprake is van overhangend groen over de stoep.