Overleden persoon gevonden in Dalfsen, politie doet onderzoek

Politie vindt gewonde man in auto na schietincident in Maastricht

Een man is gewond geraakt na een schietincident zaterdagochtend vroeg aan de Burgemeester Kessensingel in Maastricht. De politie vond de man iets na 05.00 uur gewond in een auto, nadat mensen knallen hadden gehoord. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.