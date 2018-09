Doden huisgenote uit frustratie: 6 jaar cel

U. bracht de vrouw uit pure frustratie om en verborg haar in een tapijt, dat hij in de duinen legde. Daar vonden voorbijgangers op 4 augustus vorig jaar haar lichaam.

De vrouw woonde 1,5 jaar bij U. in huis. Ze had geen liefdesrelatie met hem, maar oefende een ware terreur uit op de man, zo bleek tijdens de zitting. Hij moest alles doen in het huishouden en alle rekeningen betalen, waardoor hij in financiële problemen raakte.

Tijdens een ruzie wurgde hij haar in een opwelling en sneed daarna haar halsslagader door. De man is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar.