Biesheuvel stapt op bij MKB-Nederland

Biesheuvel was pas op de helft van zijn vierjarige ambtsperiode. Halverwege de termijn is het bij MKB-Nederland gebruikelijk dat de voorzitter zijn functioneren met het bestuur evalueert, legt een woordvoerster van MKB-Nederland uit. Uit dit evaluatiegesprek is het besluit voortgekomen om te stoppen.

Biesheuvel (1965) zelf vindt het na een periode van 2 jaar tijd om zich te „bezinnen op nieuwe activiteiten”, zo staat in de verklaring. „Het waren intensieve jaren, maar de functie heeft mij veel geleerd over belangenbehartiging en politieke mores”, aldus de voorman van het midden- en kleinbedrijf.

Volgens directeur Leendert-Jan Visser is er „geen sprake van onvrede, niet bij het bestuur en niet bij Biesheuvel zelf. Hij wilde gewoon liever weer iets met ondernemen gaan doen. Wat precies weet hij nog niet. Het is jammer dat het zo gelopen is.”

Biesheuvel was per 1 juni 2011 voor een periode van 4 jaar benoemd. De toenmalige algemeen directeur van toeleverancier PGZ International werd destijds gepresenteerd als 'ondernemer pur sang, selfmade man.'

Als voorzitter van MKB-Nederland werkte de 'rasondernemer' eerder dit jaar mee aan het sociaal akkoord van kabinet, werkgevers en vakbonden. Eind juni zei Biesheuvel dat hij daar spijt van had. Hij stond wel nog steeds achter de inhoud van het akkoord, maar liet weten zich „erin geluisd” te voelen door het kabinet. De kabinetsbrief over 6 miljard euro extra bezuinigingen ervoer Biesheuvel naar eigen zeggen als een klap in zijn gezicht.

Michaël van Straalen, de huidige vicevoorzitter van MKB-Nederland en tevens voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, zal Biesheuvel voorlopig als waarnemend voorzitter opvolgen. MKB-Nederland gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe voorman. Voorgangers van Biesheuvel waren Loek Hermans, Hans de Boer en Jan Kamminga.

Eerder deze zomer uitte Biesheuvel felle kritiek op mogelijke nieuwe lastenverzwaringen die het mkb boven het hoofd hangt.