Tractoren weg van Markt Maastricht, een tractor bij concert Rieu

Eén tractor staat nog op het Vrijthof. Volgens de veiligheidsregio blijft het voertuig daar het hele concert staan. Een woordvoerder zegt dat de actie in een ontspannen en rustige sfeer is verlopen. „Het is voortreffelijk gegaan.”

De Markt vormt tijdens concerten van Rieu normaliter de parkeerplek voor de vele bussen met muziekliefhebbers, die van heinde en verre naar het concert van de violist en zijn orkest komen. De tractoren, geparkeerd aan de zijkant van plein, stonden die bussen volgens de woordvoerder niet in de weg. „Er is genoeg ruimte voor de bussen”, aldus de woordvoerder.

Het ging om een publieksvriendelijke actie van de boeren, die een statement tegen het stikstofbeleid van de regering maakten. „Een actie bij André Rieu, een mooie plaats, want daar komen veel mensen op af”, zei agrariër Wolfhagen. „Ik denk dat we het op deze manier mooi onder de aandacht kunnen brengen. We willen blijven bestaan. We willen door kunnen boeren, zoals we altijd gedaan hebben.” Volgens hem is de actie vooraf overlegd met Rieu, gemeente en politie.

Noodkreet

Op de tractoren prijkten teksten als „Te Koop, Van der Wal makelaardij” en „Kan ik nog boerin blijven?.” De boeren konden op de nodige sympathie rekenen, bleek in Maastricht. „Als ik kijk naar alle duimpjes hier en alle steun, dan zijn we het eigenlijk met elkaar eens”, zei agrariër René Rademaker. Hij legde uit wat de boeren doen op de Markt: „Het is een noodkreet: wil er eens iemand naar ons luisteren om samen te zoeken naar goede oplossingen.”

Stikstofonderhandelaar Johan Remkes heeft diverse boerenorganisaties uitgenodigd voor een gesprek vrijdag. Tot nu toe heeft alleen LTO Nederland toegezegd een verkennend gesprek te voeren. Andere organisaties zoals Agractie en Farmers Defence Force hebben dit nog niet gedaan. Zij vinden onder meer Remkes niet onafhankelijk genoeg als gesprekspartner.