Zorgpremie lager door winst verzekeraar

Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die dinsdag naar buiten is gebracht.

Vooral de scherpere zorginkoop zorgde voor het positieve resultaat. Zo werden onder meer apotheken gedwongen goedkopere medicijnen aan patiënten te leveren. Dit zogenoemde preferentiebeleid heeft al 750 miljoen euro opgeleverd. Naar verwachting worden de resultaten dit jaar opnieuw positief.

Grootste aantal overstappers sinds 2007

8,3 procent van de verzekerden stapte dit jaar over naar een andere verzekeraar, sinds 2007 is dit aantal niet zo hoog geweest. Veel mensen geven wel aan dat polissen vergelijken nogal een tijdrovende en moeizame klus is.