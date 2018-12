Superschip doet Rotterdam aan

Maersk nodigt 1.000 mensen uit om erbij te zijn. De gebruikt haar Facebookaccount om gratis kaartjes te verdelen. Alleen met een kaartje is het uitzichtpunt op ‘Slag Maasmond’ aan het einde van de Maasvlakteweg ter hoogte van de spottersplek te bezoeken. Bezoekers hebben dan niet alleen het beste zicht op het schip, maar er zijn hapjes en drankjes, livestream video en muziek.

De Mærsk Mc-Kinney Møller wordt 16 augustus rond kwart over een verwacht. Het publiek is vanaf dan welkom tot ongeveer half vier. Er is genoeg parkeerplaats voor geregistreerde bezoekers. Op het schip van de zogenoemde Triple E-klasse kunnen achttienduizend containers.