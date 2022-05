Suriname wil ambassade in Jeruzalem openen

Paramaribo wilde al langer de banden met Israël verder aanhalen, zo schrijven media in Suriname. Men hoopt snel vruchten te plukken van een betere samenwerking, met name op technologisch en agrarisch gebied. In tegenstelling tot Suriname staat de Nederlandse ambassade sinds 1980 in de buitenwijken van Tel Aviv.

Bekijk ook: Hamas schreeuwt moord en brand om Joodse vlaggenparade door Jeruzalem