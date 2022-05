Suriname ziet alsnog af van ambassade in Jeruzalem

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin had maandag nog aangekondigd dat zijn land een ambassade in Israël wilde openen. Ramdin deed die aankondiging tijdens een bezoek aan de Joodse staat. Het is nog niet duidelijk waarom Suriname nu plotseling van gedachten is veranderd.

Een ambassade in Jeruzalem is een heikel thema voor meerdere landen, omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad zien. Israël heeft de hele stad sinds 1967 in handen en riep in 1980 heel Jeruzalem uit tot hoofdstad van het land.

Er zijn slechts vier landen die momenteel een ambassade in Jeruzalem hebben: de Verenigde Staten, Honduras, Guatemala en Kosovo. De meeste ambassades staan in Tel Aviv. Nederland verplaatste in 1980 zijn ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv.