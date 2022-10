Klant waarschuwt dealer net te laat voor de politie

In de middag spotte de politie een verdachte situatie, zij zagen een lokaal bekende harddrugsgebruiker geduldig wachten op de dealer. De dealer verscheen inderdaad enkele momenten later. Gedurende de deal grijpt de politie in en zij gaat in gesprek met beide partijen. De koper gaat vrijuit, de dealer gaat mee naar het bureau.

Ⓒ Instagram / wijkagent_jens

Daar bleek dat hij cocaïne op zak had. En een telefoon, waarop de berichtjes binnenstroomden. Van de geïnteresserde koper nota bene. Die had niet door dat de dealer was opgepakt. „Niet meer rijden met jouw auto en deze week geen snoepjes meer verkopen”, waarschuwde hij, gevolgd door meerdere verzoekjes om hem te bellen.

Ondertussen zag wijkagent Jens die berichtjes binnenkomen en hij besloot te reageren: „Te laat, groetjes de wijkagent.”