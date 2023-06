Gerechtshof spreekt verdachten moord Endstra vrij

Endstra (51) werd op 17 mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Zakenpartner David Denneboom die naast hem zat raakte gewond. De vastgoedmagnaat was destijds zakelijk gezien al aangeschoten wild, nadat crimineel John Mieremet hem in 2002 in een interview met De Telegraaf had betiteld als bankier van de onderwereld en Willem Holleeder in één adem had genoemd als diens sterke arm. Banken trokken hun handen van Endstra af, criminelen die hun vermogen via hem wilden witwassen haalden hun geld terug.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder gevangenisstraffen van acht en negen jaar tegen Özgür C. (43), Ziya G. (49) en Ali N. (38). De vermeende schutter, de Rus Namik Abassov, overleed in 2012 aan een hersenbloeding in zijn cel.

De drie verdachten behoorden volgens het OM tot een van de moordcommando’s waarvan de criminele organisatie die mede onder leiding stond van Holleeder, gebruikmaakte. De verdachten zouden de schutter hebben geholpen door hem auto’s en onderdak te geven, en hem naar het kantoor van Endstra te brengen, aldus het OM. Het hof vindt dat echter niet bewezen.

Willem Holleeder werd in juni 2022 tot levenslang veroordeeld voor onder anderen de moord op Endstra.