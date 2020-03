Klinieken stellen beademingsapparatuur beschikbaar

Volgens ZKN zijn inmiddels 33 beademingsapparaten uitgeleend. „De apparaten zijn in ziekenhuizen in het hele land terechtgekomen”, zegt woordvoerder Herman Nieuwenhuis. „Het gaat dan om ziekenhuizen in Amsterdam, Alkmaar, Eindhoven, Gouda, Rotterdam, Sneek en Uden. Het is van belang dat de schaarse apparatuur ook op de juiste plekken terechtkomt. Over de resterende machines vindt overleg plaats met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Bij de zorginstellingen kunnen personen terecht voor planbare zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om klinieken die knieoperaties, staaroperaties en maagverkleiningen uitvoeren. Deze medische ingrepen zijn door de coronacrisis grotendeels tot een stilstand gekomen. Alleen urgente behandelingen gaan op dit moment nog door, zoals de medische hulp aan patiënten met breuken, hevige pijn of hartklachten.

’Zorgpersoneel springt bij’

Ook hebben klinieken zorgpersoneel vrijgemaakt om te helpen bij de behandeling en verzorging van coronapatiënten. „Talloze verpleegkundigen, artsen en specialisten zijn deze week begonnen om te helpen in de ziekenhuizen en springen bij in de aanpak van deze crisis”, meldt Nieuwenhuis.

Daarnaast worden nog steeds beschermingsmiddelen door de klinieken afgestaan, vertelt de zegsman. „Je moet dan denken aan mondkapjes, schorten, handschoenen en steriele materialen.”

Uitgestelde zorg

„We doen er echt alles aan om te helpen, terwijl de klinieken nu ook hun eigen heropstart aan het plannen zijn”, meldt de woordvoerder. „Het stuwmeer van uitgestelde zorg aan niet-coronapatiënten moet toch binnenkort geadresseerd worden.”