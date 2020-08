Wanhopig zoeken in Beiroet: ’Ik bleef bellen maar hij nam nooit op’

In Beiroet zoeken de inwoners zelf in de puinhopen naar vermisten. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

BEIROET - Families trekken met foto’s van hun dierbaren door de straten van Beiroet, van ziekenhuis naar ziekenhuis, in de hoop dat iemand hen heeft gezien. Vaak tegen beter weten in. Sociale media staan vol met wanhopige oproepen: ’Help, ik ben mijn vriend kwijt. Hij verkoopt kebab in de haven. Help me alsjeblieft hem te vinden!’