Asielzoekers tijdelijk in caravan

Dat schrijft BN/De Stem. De Armenen moesten 12 juni het asielzoekerscentrum Prinsenbos verlaten en zwierven sindsdien door de bossen bij Breda en Gilze. StOB-bestuurder Jan Hopman is ,,heel blij'' dat de drie nu ,,in alle rust tot een oplossing van hun situatie kunnen komen''.

Hopman beklaagt zich over de recente ontwikkelingen in een brief aan burgemeester en wethouders van Breda. De gemeente zou ,,geen humaan opvangbeleid'' hebben, onder meer omdat wethouder Cees Meeuwis eerder liet weten dat de stad geen hulp zou verlenen omdat het gezin daar niet vandaan kwam. ,,Alsof humaniteit bij de gemeentegrenzen ophoudt'', aldus Hopman.