Peter R. de Vries ’vertrouwensman’ kroongetuige Nabil B.

Het OM ziet de rol van De Vries niet zitten omdat hij geen advocaat is. Dat maakten De Vries en Schouten donderdag bekend tijdens een ongebruikelijke persconferentie op een geheime locatie.

De bijeenkomst was ongebruikelijk om meerdere redenen. Sinds de moord op de vorige advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, in september vorig jaar, worden de namen van zijn advocaten angstvallig geheim gehouden om nieuwe aanslagen te voorkomen. De Vries en Schouten blijken lak te hebben aan die geheimhouding en niet te vrezen voor hun leven. Schouten wierp zich vlak na de moord op Wiersum al openlijk op als nieuwe advocaat voor de kroongetuige.

Geen advocaat

Ook ongebruikelijk is het dat Peter R. de Vries Nabil B. wil bijstaan als vertrouwenspersoon. De misdaadverslaggever en tv-maker is geen advocaat. En juist dit laatste blijkt de directe aanleiding dat ze nu naar buiten treden. Na twee ontmoetingen ging voor De Vries de deur dicht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kon met hem ’geen contract worden gesloten omdat hij geen advocaat is’. „Men vreesde met mij een Paard van Troje binnen te halen”, zo verzuchtte De Vries, die het wel snapte. „Ik ben niet naïef.”

De Vries zette in ruim 25 minuten uit hoe de communicatie de afgelopen drie maanden met het OM is verlopen. Aanvankelijk leek het OM geen bezwaren te hebben tegen de rol als ’vertrouwensman’. Zo werden twee gesprekken gefaciliteerd. „Ik sprak urenlang over de mogelijkheden en onmogelijkheden als woordvoerder”, aldus De Vries.

Veiligheid

Tijdens de persconferentie kreeg ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ervan langs. Zij zouden op 24 april contact opnemen over de veiligheid over het nieuwe verdedigingsduo. „Het bleef stil.” Na het uiteindelijke contact bleef het wederom lang stil. De Vries stelt verbijsterd te zijn. „De zaken die ik de afgelopen drie maanden gezien heb, waren ontluisterend.”

De Vries zegt dat de kroongetuige niet veel vertrouwen heeft in het OM: „Daarvoor zijn er te veel ernstige fouten gemaakt, to put it mildly.”

Verslaggever Saskia Belleman is bij de persconferentie, volg live haar tweets:

Dringend beroep

Nabil B. maakte op 18 mei zelf bekend dat hij een nieuw verdedigingsteam had gevonden, maar dat het Openbaar Ministerie zich niet in zijn keus kon vinden omdat de beoogde vertrouwenspersoon geen advocaat is. Tijdens de zitting wilde het OM niet reageren.

De kroongetuige deed tijdens de pro formazitting een dringend beroep op de rechtbank om hem te helpen „omdat de advocaten niet bepaald voor mij in de rij staan.”

Na de moord op Derk Wiersum vond Nabil B. eerst andere advocaten van wie de identiteit uit veiligheidsoverwegingen werd afgeschermd, maar hun bijstand was van korte duur. Al eerder werd de broer van Nabil B. vermoord. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Ridouan Taghi, die als hoofdverdachte in Marengo terechtstaat met 16 anderen, achter die aanslagen zit.

Nabil B.: „ „Sindsdien zit ik in een rare en onaangename situatie. Er zullen mensen zijn die zeggen dat ik het aan mezelf te wijten heb. Tegen die mensen wil ik zeggen dat ik iedere dag moet leven met de wetenschap dat twee onschuldigen het slachtoffer zijn geworden.”

Onwenselijk

De rechtbank zei het onwenselijk te vinden dat de kroongetuige al twee maanden zonder advocaat zit, en deelde het OM mee „dat dat moet worden geregeld.” Het gevolg van het uitblijven van rechtsbijstand was namelijk dat Nabil B. weigerde nog mee te werken aan verhoren.

Hij heeft tot nu toe veel verklaringen afgelegd over de rol van de verdachten in het proces bij meerdere liquidaties. Een groot deel van zijn verklaringen is onderzocht, en blijkt volgens het OM te kloppen. De advocaten van de 17 verdachten hebben echter nog nauwelijks de gelegenheid gehad om hem vragen te stellen.