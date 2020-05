Aantal sterfgevallen daalt voor derde week op rij, nog zo’n 900 meer dan gemiddeld

Het RIVM weet van zeker 607 mensen dat die zijn overleden aan Covid-19 in de week van 20 april. Het totale sterftecijfer ligt tussen de 600 en 1200 gevallen hoger dan gemiddeld in een van de eerste tien weken van dit jaar. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard omdat niet iedereen die overlijdt aan het coronavirus, ook als zodanig wordt geregistreerd. Dat gebeurt alleen als mensen zijn getest op het virus, wat lang niet altijd het geval is.

CBS-socioloog Tanja Traag vindt het niet verwonderlijk dat het totale aantal sterfgevallen minder afneemt dan vorige week. „Ook de cijfers van het RIVM over de sterfte door het coronavirus blijven dalen, maar niet zo snel als eerst.”

Daling in verpleeghuizen

„Het aantal sterfgevallen daalt met name onder 80-plussers en dan het sterkst in de verpleeghuizen”, vervolgt Traag. Het aantal coronadoden ging bij deze groep eerder ook het meest omhoog. Vorige week zijn ongeveer 1200 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen overleden, nog steeds twee derde meer dan gebruikelijk. Ook hier was de daling in de week van 20 april kleiner dan de week daarvoor.

Dat het aantal sterfgevallen daalt, is te zien in de meeste provincies. In Overijssel zien de onderzoekers geen dalende trend en ligt het aantal sterfgevallen nog duidelijk hoger dan gebruikelijk. In Limburg en Noord-Brabant overlijden nog steeds relatief gezien de meeste mensen, vergeleken met de eerste tien weken van 2020, maar is wel een daling te zien.

Uitzonderingen

Alleen in de gemeenten Heerde en Mill en Sint Hubert ligt het aantal overlijdens minstens vier keer hoger dan gebruikelijk. In Boekel, Uden, Peel en Maas en Meierijstad overleden drie à vier weken geleden nog zeker vijf keer meer mensen dan gebruikelijk. Dat is nu gedaald naar 1,5 tot 2,5 keer zo veel.

De onderzoekers hebben geschat hoeveel mensen zijn overleden op basis van de overlijdensberichten die ze tot nu toe hebben ontvangen. Normaal gesproken doen ze dat op basis van ongeveer 85 procent van de gegevens. De schatting van deze week is onzekerder omdat de gegevens rond Koningsdag later binnenkwamen, zoals altijd rond feestdagen.

