CBS en RIVM: Aantal sterfgevallen daalde weer vorige week, nog zo’n 900 meer dan gemiddeld

Het RIVM weet van zeker 607 mensen dat die zijn overleden aan Covid-19 in de week van 20 april. Het totale sterftecijfer ligt ongeveer tussen de 600 en 1200 gevallen hoger dan gemiddeld in een van de eerste tien weken van dit jaar. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard omdat niet iedereen die overlijdt aan het nieuwe coronavirus, ook als zodanig wordt geregistreerd. Dat gebeurt alleen als mensen zijn getest op het virus, wat lang niet altijd gebeurt.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5073 in week 14. Normaal zou in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte te zien zijn vanwege het einde van de winter. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2800 mensen per week in de periode rond week 17.

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 17 (20 april tot en met 26 april) vertraagd verder gedaald. Het aantal overledenen in week 17 is nog steeds 65 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het aantal overledenen per week in verpleeg- en verzorgingshuizen was de afgelopen weken hoger dan gemiddeld voor deze periode, maar laat na week 15 een daling zien.

