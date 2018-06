‘Gebruik 4G neemt dit jaar toe’

Volgens de NSN-directeur kunnen Europese smartphonegebruikers in de tweede helft van dit jaar een behoorlijke stijging van het aantal 4G-netwerken verwachten. Deze uitbreiding heeft zich volgens Suri tot nu toe nog beperkt tot de Aziatische markt. In landen als Japan en Zuid-Korea is 4G al langer een groot begrip onder smartphonegebruikers en wordt er zelfs al een nieuwer, nog sneller mobiel netwerk uitgerold.

In Nederland wordt 4G-internet sinds februari aangeboden, gepionierd door telecomaanbieder KPN. Nu kan reeds ruim vijftig procent van de Nederlandse bevolking beschikken over 4G. KPN verwacht aan het eind van dit jaar tachtig procent van de Nederlandse bevolking 4G te kunnen bieden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 verwacht 4G landelijk aan te bieden.

