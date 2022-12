Moddergooien over omkoopschandaal in Europees Parlement: ’Morele normen zijn te koop’

Het partijbureau van de EVP richt zich via Twitter tot de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Tot nu toe zijn alle verdachten in het omkoopschandaal gelinkt aan de linkse S&D-fractie.

Onder hen de weggestuurde Griekse delegatieleider en ondervoorzitter van het parlement Eva Kaili. „We moeten de hypocrisie bespreken: de heiliger-dan-heilig S&D bevindt zich in het epicentrum van Qatargate”, twittert de EVP. „Het is tijd dat ze ter verantwoording worden geroepen.”

Eva Kaili werd weggestuurd als vicevoorzitter van het Europees Parlement. Ⓒ AFP

Volgens de EVP – waar het CDA lid van is – wordt de hele zaak te veel weggezet als een affaire van het hele Europees Parlement. „Maar dit schandaal is niet verschenen uit het niets. Het heeft een naam en een adres. Het is de S&D.”

Tirade

De tirade van het hoofdkwartier van de Europese christendemocraten gaat nog even door: „Er zijn drie nationale politieke partijen, leden van het Europarlement en personeel bij betrokken. Als dit niet systematisch is, wat dan wel? Hoe hoog en hoe diep gaat hun corruptie? Onze burgers eisen antwoorden.”

De EVP trekt verder de internationale standpunten van de S&D, waar de Nederlandse PvdA onderdeel van is, in twijfel. „Hun woord betekent niets als de veronderstelde hoge morele normen te koop zijn.”

De S&D heeft niet gereageerd op de Twitterberichten. De gelijknamige EVP-fractie in het Europarlement doet niet mee aan het moddergooien. In de Brusselse bubbel kijken ze met verbazing naar de aanval van de moederpartij. Niet in de laatste plaats omdat de Hongaarse premier Viktor Orbán met zijn Fidesz-partij jarenlang onderdeel was van de EVP. De Italiaanse politicus Silvio Berlusconi, al vaker voor de rechter verschenen in corruptiezaken, was tot oktober nog lid van de EVP-fractie in het Europees Parlement.