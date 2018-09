Miley was nooit zo braaf als Hannah Montana

"Ik denk niet dat ik erg één was met Hannah Montana en denk dat mensen ook wel wisten dat ik erg verschilde van haar in het echte leven", vertelt het Disney-sterretje aan Daily Star.

Miley heeft naar eigen zeggen nooit de behoefte gehad om op haar alterego te lijken. "De meesten bij Disney doen alsof ze net zo zijn als hun personages, maar ik heb me nooit zo braaf voorgedaan als Hannah Montana."

Miley was de laatste maanden veel in het nieuws vanwege haar losbandige gedrag, waar Disney veel klachten over krijgt. "Mensen geven commentaar op hoe ik met mijn vader omga of wat ik aan heb. Het is krankzinnig", aldus Miley.