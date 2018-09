Ansichtkaart blijft favoriet

Hoewel het leuk is om een foto te zien via sociale media of een sms'je te ontvangen uit het buitenland, blijft een ansichtkaart onbetwist op nummer één staan, gevolgd door een telefoontje naar huis. Een kaartje zou het thuisfront meer het gevoel geven dat aan hen wordt gedacht in den vreemde dan een onpersoonlijke tweet.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de digitale camera het meest essentiële voorwerp is dat mee moet op vakantie (60 procent), gevolgd door geld (52 procent) en zonnebrandcrème (40 procent). Ook bleken boeken (33 procent) populairder dan smartphones (26 procent).

