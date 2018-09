Vuurtorens; bakens van licht

Peggy's Cove

Peggy's Cove Lighthouse is waarschijnlijk de bekendste vuurtoren van Canada. Het is dan ook niet verrassend dat het een van Nova Scotia's populairste attracties is. Van origine heet de in 1914 gebouwde lichttoren Peggy's Point Lighthouse. De baken is gelegen op granieten stenen, aan de entree van St. Margaret's Bay, op zo'n 30 minuten van Halifax. Het uitzicht is simpelweg spectaculair, helemaal met zonsopgang.

Nugget Point Lighthouse

De vuurtoren van Nugget Point dateert uit 1869 en is een icoon aan de Otago kust op het Zuider-Eiland van Nieuw Zeeland. Je kunt er naartoe lopen en in het juiste seizoen walvissen spotten. Bij het nabijgelegen Kaka Point kun je de zeldzame 'yellow eyed pinguins' aan land zien komen.

Cape Otway Lighthouse

Langs de Great Ocean Road, de weg van meer dan 240 kilometer langs de zuidkust van Australië die de steden Torquay en Warrnambool met elkaar verbindt, vind je onder andere Cape Otway. Een belangrijke attractie hier is de vuurtoren, waarvan het licht in 1848 voor het eerst werd ontstoken.

Het was de tweede vuurtoren op het vasteland en is tegenwoordig de oudste van Australië die nog steeds in gebruik is. Voor veel immigranten was deze baken van licht het eerste dat ze zagen tijdens hun aankomst in Australië. Desalniettemin zijn maar liefst acht schepen voor de kust van Cape Otway vergaan. Bij de vuurtoren zijn ook cottages te huur.

Holland Harbour Lighthouse

Bekend als 'Big Red' (Groot Rood) ligt de Holland Harbour Lighthouse, gebouwd in 1907, aan de zuidzijde van het kanaal dat Lake Michigan met Lake Macatawa verbindt. Door de rode kleur is het uitgegroeid tot een icoon in Michigan en een van de meest gefotografeerde vuurtorens in de omgeving. Hoewel je over privé-land moet om er te komen, is de houten vuurtoren op dinsdag en donderdag geopend voor toeristen, van halverwege de ochtend tot zonsondergang.

Neist Point Lighthouse

Neist Point Lighthouse is gesitueerd op de westerlijke kliffen van het prachtige Schotse eiland Isle of Skye. Afhankelijk an het seizoen is het een goede plek om walvissen, dolfijnen en zeevogels te spotten. De afgelegen vuurtoren is ontworpen door David Alan Stevenson en is in gebruik sinds 1909. Toeristen kunnen de vuurtoren bezoeken maar de cottages er omheen zijn bewoond en dus niet toegankelijk.

Bass Harbour Head Light

Maine is beroemd om zijn ruige kustlijn en pittoreske vuurtorens. Bass Harbour Head Light is er een van. Deze vuurtoren ligt in Arcadia National Park, op Mount Desert Island, en is een van de meest gefotografeerde vuurtorens in Maine. Het is sind 1858 in gebruik. Te voet kun je aardig in de buurt van de vuurtoren komen, maar de grond waarop het staat is privé-terrein.

Nubble Lighthouse

Een andere mooie vuurtoren in Maine is Nubble Lighthouse op Cape Neddick. De vuurtoren ligt op een eiland vlak voor de kust en is gebouwd in 1897. Het is niet toegankelijk voor publiek maar je kunt desalniettemin genieten van het prachtige uitzicht vanaf het vaste land.

Cape Byron Bay Lighthouse

In het meest oostenlijke puntje van Australië, in de deelstaat New South Wales, vind je Cape Byron Bay Lighthouse. Het is in 1901 gebouwd, net als de cottages die er te huur zijn. Het is een ideale plek om dolfijnen of walvissen te spotten of om een ijsje te eten.

Corbiere Lighthouse

Het op de Kanaleneilanden gelegden Corbiere Lighthouse staat op een van de mooiste locaties die je maar kunt bedenken voor een vuurtoren. De lichttoren, die in 1874 voor het eerst werd 'ontstoken', is te vinden in St. Brelade op het eiland Jersey. Wil je de vuurtoren van binnen bewonderen, dan kan dat. Er worden namelijk rondleidingen gegeven door Jersey Tourism.

De Brandaris

Onze nationale trots, De Brandaris, staat op Terschelling en is de oudste vuurtoren van Nederland. De naam is een afleiding van Sint Brandarius, een heilige waarnaar het dorp West Terschelling in de Middeleeuwen was vernoemd. De eerste Brandaristoren werd in 1323 gebouwd, om voor schepen op weg naar Amsterdam, via de Zuiderzee, de nauwe opening tussen Vlieland en Terschelling te markeren. Daarna is de vuurtoren twee maal ingestort. De huidige toren stamt uit 1594.

De Brandaris heeft overigens speciale vogelverlichting om te voorkomen dat vogels tegen de toren vliegen.