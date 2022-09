Rutte in Suriname: 2023 jaar van de erkenning

„Want lang, veel te lang, zijn de relaties tussen Suriname en Nederland verstoord geweest.”

Rutte zei niet om het verleden heen te kunnen. „Het is paradoxaal dat onze gezamenlijke geschiedenis, die ons bindt en die we koesteren, nog altijd zoveel pijn in zich draagt.” Rutte doelt op het slavernijverleden. „We kunnen dat verleden niet veranderen, maar we kunnen en moeten het wel onder ogen zien. Ook daarom ben ik naar Suriname gekomen.”

De premier haalde aan dat volgend jaar wordt stilgestaan bij het feit dat de slavernij dan 150 jaar geleden is afgeschaft. „Het is voor ons 21e-eeuwers moeilijk voorstelbaar, een absurde gedachte, hoe de ene mens de andere mens eeuwenlang als handelswaar kon behandelen. Met al het brute geweld en onderdrukking die daarmee gepaard gingen.” Volgens Rutte moet het herdenkingsjaar 2023 ’daarom in het teken staan van erkenning’.

„Erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan. En natuurlijk erkenning van de maatschappelijke doorwerking van de periode van de slavernij in het heden. Want erkenning is het begin van heling.”

Rutte zei bovendien dat samenwerking het verschil maakt, nu de banden weer worden aangehaald. Niet alleen economisch. „We hebben al bewezen dat samenwerking het verschil kan maken, bijvoorbeeld met het team Bestrijding Internationale Drugssmokkel op luchthaven Zanderij.”

Rutte bezoekt Suriname met minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) en een delegatie van bedrijven. In 2008 bezocht een Nederlandse premier voor het laatst Suriname, sindsdien zijn de verhoudingen vooral verziekt door het presidentschap van Bouterse van 2010 tot 2020. Tijdens de toespraak van Rutte bleven veel plaatsen - waar normaal parlementsleden van de NDP van Bouterse zitten - leeg.