Veewagen met 13 koeien stort in water in Zevenhoven

De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd gebleven, maar in de trailer zaten dertien koeien. Rond 08.47 uur waren elf koeien veilig uit de aanhanger gehaald. Even later, rond 09.18 uur, werd de laatste koe in veiligheid gebracht. De dieren worden overgeladen en weggebracht.

De eigenaar van het vee kwam ook ter plaatse. Ook was er een vee-arts aanwezig.

De verwachting is dat de Hogedijk nog een lange tijd afgesloten blijft voor verkeer, aldus de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Toon van der Poel