Landen pakken uit bij bezoek koning en koningin

Premium Royals

Prins Archie en prinses Lilibet? ’Dat gaan ze zelf bepalen’

Het overlijden van koningin Elizabeth heeft naast het nodige verdriet ook een aantal vraagstukken opgeleverd. Zo is het nog steeds onduidelijk of de kinderen van prins Harry en zijn vrouw Meghan als prins en prinses zullen worden aangesproken. Het lijkt er nu op dat het aan Archie en Lilibet zelf is...