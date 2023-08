Bussen die Nederlanders ophalen na noodweer Slovenië aangekomen

De bussen doen zo’n vijftien uur over de terugreis. Waar de vakantiegangers worden afgezet kon een woordvoerder van SOS International zondagmiddag nog niet zeggen.

Eerder liet de alarmcentrale al weten dat deze Nederlanders ongedeerd waren, maar wel „enorm geschrokken.” Ze kunnen niet zelf naar Nederland rijden omdat hun voertuig te erg beschadigd is of zelfs is weggevoerd door de modder.

Door het noodweer in Slovenië zijn vier mensen omgekomen, waaronder twee Nederlanders uit Gouda. De Nederlandse ambassadeur in Slovenië Johan Verboom heeft direct contact opgenomen met de nabestaanden om hen bij te staan, „voornamelijk door hen te voorzien van informatie”, laat hij weten.

„Tijdens en na de overstromingen werden de ambassade en het contactcenter van Buitenlandse Zaken overspoeld met telefoontjes van mensen die geen contact konden krijgen met hun familieleden”, aldus de ambassadeur. „Voor zover ons bekend zijn op dit moment alle Nederlanders veilig. Er zijn nog wel mensen die problemen hebben, bijvoorbeeld omdat ze alles zijn kwijtgeraakt. Maar gelukkig is er geen direct gevaar meer.”

Verboom is met collega’s van de ambassade naar Rečica ob Savinji afgereisd, de plek waar de meeste gestrande Nederlanders verbleven. In een nabijgelegen school werden ongeveer 850 gestrande Nederlanders opgevangen. De meesten van hen zijn inmiddels met eigen vervoer weer vertrokken.

SOS International doet de repatriëring in overleg met andere alarmcentrales en verzekeraars. Eurocross, de ANWB en SOS International hebben al tientallen meldingen gehad van kapotte voertuigen en weggespoelde spullen. Verzekeraars verwachten na het weekend een beter beeld te hebben van het totaal aantal schademeldingen uit Slovenië.