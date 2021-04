Echtgenote Omtzigt: stuitende arrogantie van de macht

„Het wordt steeds erger en stuitender die arrogantie van de macht. Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen? Deze tijd vraagt om dienend leiderschap. We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden. Het moet afgelopen zijn met brandjes blussen, fouten wegmoffelen, liegen, de Kamer belangrijke informatie onthouden, het tegenwerken van Kamerleden, en met imago bezig zijn”, schrijft Koç op Twitter. Ze is ook fractievoorzitter van het CDA in Enschede.

Rutte overleefde het Kamerdebat met moeite. Het draaide om de vraag wie er met de toenmalige verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over de positie van de kritische Omtzigt. Na lang traineren gaf Rutte uiteindelijk toe dat hij dat was geweest, maar dat hij dat eerst was vergeten. De oppositie diende een motie van wantrouwen in, zijn beoogde coalitiepartners D66 en CDA kwamen met een motie van afkeuring.