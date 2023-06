Vlissingen wilde geen slavernijmonument, maar heeft het nu toch

Duijndam geeft aan dat in 2021 in een motie werd opgeroepen tot onderzoek naar het slavernijverleden van Vlissingen. Ook werd er in gesproken over excuses en over een monument. Dat onderzoek kwam er en wees uit dat Vlissingen in de achttiende eeuw een grote rol speelde in de slavenhandel. „Er bleek uit dat tussen 1750 en 1782 Vlissingen in Europa de stad was die het meeste heeft verdiend aan de slavenhandel.”

Zaterdagmiddag maakt burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar excuses. „Het onderzoek is gehonoreerd, de excuses zijn dit jaar gehonoreerd, dan honoreren wij zelf het monument”, aldus Duijndam. Volgens de voorzitter van Keti Koti Zeeland stemde de raad eerder tegen een monument, omdat er al een staat in Middelburg. „Dat vonden ze voldoende.”

Zilveren basis

Het nu geplaatste monument heeft een zilveren basis, met daarop een goudkleurige kom en er zit een ketting aan, omschrijft Duijndam, een verwijzing naar de scheepsketting die te horen was als schepen voor anker gingen. De kom is zwaar en wordt verzwaard door de ketting, maar het is draagbaar, zegt ze. „Er zit een zwaar verleden aan, maar het is draagbaar.”

Het monument is geplaatst op de boulevard, waarlangs de schepen voeren die naar Afrika gingen, vertelt Duijndam verder. Bang dat het monument wordt vernield, is ze niet. „Ondanks dat we in een hele gekke wereld leven, heb ik wel het gevoel dat mensen respect hebben voor spullen. Maar misschien ben ik daarin naïef.” Bang dat de gemeente het monument weghaalt, is ze wel. „Dit is een burgerinitiatief geweest nu. Ik hoop dat ze beseffen dat de stad een monument verdient.”