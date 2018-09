Digitale vakantie; leuk, maar niet altijd!

Centrale vraag vorige week was echter in hoeverre je je kinderen hun eigen gang laat gaan tijdens de vakantie. Want dan zitten ze liefst urenlang aan hun beeldscherm geplakt, of het nu de mobiel is of de tablet. Moeder Christiane uit Dordrecht vond alle kritiek daarop onzin: als kinderen een boek lezen zijn het wonderen van intelligentie en als ze computeren zou het opeens schadelijk zijn? Dat wil er bij haar niet in. Leven en digitaal laten leven, zo luidde haar motto.

Dat nu vinden de meeste lezers een brug te ver. De 82-jarige A.J.M. Schipperijn uit Noordwijk, die toegeeft zelf uit te moeten kijken om geen computerfanaat te worden, komt met een mooie Duitse uitdrukking, dat 'in der Beschränkung sich der Meister zeigt'. Een voormalig cheffin gooide mij dit vroeger ook altijd naar het hoofd als ik weer eens een veel te lang artikel inleverde, maar dat terzijde. Oftewel: alles met mate. Om iets van de reusachtige grote wereld om je heen te leren begrijpen moet je 'm daadwerkelijk ervaren, zo weet meneer Schipperijn. En hij mag op zijn leeftijd gerust een ervaringsdeskundige worden genoemd.

Natasja van Engelen had laatst in Spanje een leuke ervaring. Toen het gezelschap aan tafel zat en gewoontegetrouw de mobiel trok, pakte de ober glimlachend doch beslist de telefoons uit de handen van de gasten en legde ze op tafel. ,,Ook wel terecht als je ergens gezellig wilt gaan eten", zegt Natasja.

Mevrouw Schmid uit Berkel en Rodenrijs weet wel waar het om draait bij types als moeder Christiane. ,,Na de crèche en de naschoolse en voorschoolse opvang is er goddank nu allerlei apparatuur waarbij je geen omkijken meer hebt naar je kinderen!"

Vader Vincent kiest voor evenwicht. ,,Ik zal mijn kids echt niet hun online leven onthouden. Maar een goede vakantie is afwisselend, waarbij een paar daagjes strand en bezig zijn met tablets of smartphones ook moeten kunnen, maar waarbij er ook gewoon steden en musea worden bezocht. Ik wil wel dat mijn kinderen daadwerkelijk ervaren hoe het land ook in het echt is, in plaats van een Wikipedia-pagina erover te dicteren."

Het digitale leven hoort er gewoon bij, ook op vakantie. Maar inderdaad met mate, zo is de mening van bijna iedereen. Want: als je de hele dag toch niets anders doet, kun je beter thuisblijven, zo luiden veel reacties. Oud of jong, dat maakt eigenlijk niet uit: ,,Ben oma van 72 jaar (zes kleinkinderen van 2 tot 15 jaar) en ik vind dat kinderen op vakantie best een paar uur op internet mogen. Zelf check ik mijn mails, speel Wordfeud en lees de krant op mijn iPad", mailt Mattie de Looff.

Esmee Beerenschot zit lekker met haar man in Zuid-Frankrijk. ,,Vroeger zag ik wel eens een vogel en dacht dan, als ik thuis kom, zoek ik de naam op. Dat kwam er nooit van. Nu maak ik met de iPad een foto en zoek het meteen op. Internet maakt mensen slimmer, ook kinderen. Zeer prettig ook dat ik altijd bereikbaar ben voor mijn hoogbejaarde moeder, die overigens niet meer zonder haar laptop kan. Ik stuur haar online foto's tijdens wandelingen. Mijn man (70) wil voor zijn volgende verjaardag zo'n Google-bril, het moet niet gekker worden..."