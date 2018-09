Oost-Europeanen roven kledingcontainers leeg

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

Directeur Marc Vooges zegt dat Humana zo jaarlijks zo'n 60.000 euro misloopt in Eindhoven. „En dat is in- en intriest, want het is wel geld dat bestemd is voor het goede doel.”

Vooges durft te stellen dat het gaat om Oost-Europeanen en dat de kledingdiefstallen in georganiseerd verband gebeurden. „Toevallig staan vaak bestelbusjes vol met textiel en met Roemeense of Bulgaarse kentekens in de buurt geparkeerd. En ja, dan is één plus één toch twee.”