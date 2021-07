Dodental door rellen Zuid-Afrika loopt rap op: 117 doden

Plunderingen Jabulani winkelcentrum in Soweto. Ⓒ AFP

JOHANNESBURG - Het dodental door de onlusten in Zuid-Afrika vanwege de opsluiting van oud-president Jacob Zuma is opgelopen van 72 naar 117. Het aantal mensen dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen is gestegen tot ruim 2200, meldden de autoriteiten.