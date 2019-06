Daders ontkomen na plofkraak Zwijndrecht

De ravage trekt op straat veel bekijks. De daders wisten te ontkomen. Ⓒ Mediatv

ZWIJNDRECHT - Bij een pinautomaat aan de Brabant in Zwijndrecht is donderdagavond een plofkraak gepleegd. De gevel van een pand bij winkelcentrum Walburg is door de explosie zwaar toegetakeld.